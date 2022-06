Schianto sulla Corato – Gravina, muore centauro. Coinvolta una Lamborghini

Un drammatico incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, 28 giugno, sulla strada provinciale che collega Corato a Gravina di Puglia, a pochi chilometri dalla città federiciana. Nel sinistro è deceduta una persona, di cui non sono state rese note le generalità. Si tratta di un uomo, non pugliese, che era a bordo di una motocicletta. In via di definizione la dinamica del sinistro da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto. Inutili i tentativi di soccorso da parte degli operatori sanitari giunti a bordo di una ambulanza del 118 di Gravina di Puglia. L’uomo è morto sul posto.

Tra i primi a giungere sul posto anche alcuni militari dell’Esercito.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte anche una Lamborghini e un autocarro. Seguiranno aggiornamenti.