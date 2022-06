Rapinatori sequestrano autista: liberato nelle campagne di Corato

Un commando di rapinatori ha preso d’assalto, questa mattina, un’autocisterna che trasportava carburante. La banda ha agito sulla statale 16 a Barletta, in direzione Bari. I malviventi hanno preso il controllo della cisterna e sequestrato l’autista. Una terribile esperienza per l’autotrasportatore che è stato poi liberato nelle campagne di Corato. L’uomo è provato dall’accaduto ma fortunatamente non ha subito violenza.

A quanto si apprende il prezioso carico era stato appena prelevato dal porto di Barletta ed era in viaggio per essere distribuito agli acquirenti.

Il mezzo è stato poi ritrovato in agro di Andria intatto e con la cisterna ancora piena.

Sulla vicenda indagano gli uomini del commissariato di Polizia di Corato, che hanno raccolto la denuncia dell’autotrasportatore.