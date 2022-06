Lavoro, un’opportunità per “Restare”: ecco il progetto rivolto ai giovani per avvicinare domanda e offerta

La presentazione del progetto Restare La presentazione del progetto Restare La presentazione del progetto Restare La presentazione del progetto Restare La presentazione del progetto Restare La presentazione del progetto Restare La presentazione del progetto Restare La presentazione del progetto Restare

«Ridurre la distanza tra domanda e offerta di lavoro e migliorare la competitività delle imprese locali attraverso nuove tecnologie di comunicazione». È una sfida ambiziosa quella proposta dal progetto “Restare“, presentato dal Comune di Corato in risposta all’avviso pubblico “Fermenti in Comune” dell’Anci, insieme ai partner Vision Think Tank, Fondazione Università Ca’ Foscari, Aic (associazione imprenditori coratini) e associazione If in Apulia.

A parlarne, ieri nella sala consiliare di Palazzo di città, sono stati l’assessore alle politiche giovanili, Luisa Addario; Stefano Campostrini, ordinario di statistica sociale presso il dipartimento di economia e direttore del centro “Governance and social iIìnnovation Fondazione Ca’ Foscari”; Francesco Grillo, managing director vision e fellow di European University Institute; il Rup del Comune, Antonio Fiamma; il presidente Aic, Franco Squeo, e il presidente If In Apulia aps, Roberto D’Introno.

L’iniziativa è rivolta ai giovani disoccupati, sottoccupati o non soddisfatti della propria occupazione attuale, destinatari di erogazioni tramite borse di studio e borse lavoro. Fruitori diretti del sono invece le attività economiche locali e i tutor, i quali ultimi rappresenteranno il punto di incontro tra i giovani e le imprese. Secondo gli indicatori di processo previsti dal progetto, al termine del percorso ci saranno 8 giovani occupati sul circa 40 coinvolti in dieci protocolli avviati con le aziende.

«Il progetto intende ridurre il gap tra domanda e offerta di lavoro e importare nelle attività economiche locali una informatizzazione tecnologica» spiega l’assessore Addario. «I destinatari sono i ragazzi tra i 18 e i 34 anni. L’esecuzione del progetto si articola in 8 linee di azione per le quali il Comune è garante, mentre per la linea 4 è direttamente responsabile».

Secondo il progetto, le persone che stanno per andare in pensione fungeranno da tutor nei confronti dei quei ragazzi da cui verranno poi sostituiti; in più verranno immesse all’interno delle attività economiche nuove competenze (giovanili) tecnologiche, soprattutto nell’ambito della comunicazione, che aiuteranno le stesse ad ampliare i propri mercati di riferimento andando a superare dei limiti strutturali.

«Dirigo un centro che si chiama “Governance and social innovation, di qui l’interesse della mia università e del nostro gruppo di ricerca di guardare all’innovazione sociale come uno strumento di governance territoriale» afferma il prof. Campostrini. «La sfida grande è quella di provare a vedere cosa può produrre, in termini positivi, una innovazione sociale sul territorio. La sfida vuole essere intergenerazionale tra chi ha più esperienza e chi è più giovane affinché questi ultimi aiutino un territorio ricco di potenzialità e riescano anche a stare sul mercato in maniera più consona alla contemporaneità».

Tra i partner di “Restare” c’è anche l’associazione imprenditori coratini. «Questo progetto ci permetterà di avvicinare nuovi talenti nelle imprese che, a loro volta, avranno la possibilità di ospitare giovani per offrire un inizio lavorativo» dice il presidente Aic, Franco Squeo. «Altro aspetto importante è la creazione di una piattaforma che servirà a immagazzinare dati relativi alle esigenze lavorative delle imprese e all’offerta da parte dei giovani».

Il progetto è stato finanziato per 120mila euro, con una quota di co-finanziamento locale di 34mila euro. Inizialmente il Comune era arrivato 25esimo in graduatoria e non era stato ammesso a finanziamento. Poi la platea è stata allargata e la proposta del Comune è risultato destinataria delle somme finanziate.

