L’amore per il liceo non finisce mai: ex studenti (e docenti) si ritrovano dopo quasi cinquant’anni

Alcuni sono arrivati apposta da Roma, Lecce e persino Torino, a dimostrazione di quanto sia grande l’affetto per i “vecchi” compagni di scuola. Il clima della maturità, le cui prove si stanno svolgendo in questi giorni, ha contagiato un folto gruppo di oltre trenta ex liceali – tutti “maturati” negli anni ’70 – che sabato sera hanno deciso di rivedersi per rievocare i bei tempi della scuola. Con loro, anche due docenti: la professoressa Calvi e la professoressa Pesce-Gagliardi.

A metterli insieme è stato Aldo Manzi, non nuovo a iniziative simili. «Per una serata abbiamo rivissuto i bei tempi» racconta. Ho organizzato la prima “rimpatriata” nel 2009 con gli amici che hanno sostenuto la maturità nel 1974, poi l’abbiamo rifatta nel 2012 con circa 130 ex alunni maturati dal ’72 al ’77, ben dieci classi dei corsi A e B. Stavolta eravamo meno, ma è stata comunque una grande emozione. Abbiamo rivisto vecchi amici con abbiamo davvero condiviso tanto, dalle lezioni alle sigarette. Durante la serata abbiamo evocato ricordi, cantato, suonato. Ho anche portato la chitarra, come facevo un tempo quando andavamo in gita al liceo. Lo rifaremo di certo» conclude Manzi.

A fine serata, il taglio della torta – affidato alle due docenti – con su scritto “Liceo Oriani, noi ti abbiamo lasciato ma tu non hai lasciato noi”.

Gli ex liceali che hanno partecipato: Salvatore Perrone, Luigi Capozza, Luigi Di Gennaro, Giovanni Pansini, Vincenzo Tarantini, Luciana Tarantini, Antonietta D’Ambrosio, Eufemia Mininno, Angelo Losapio, Tonino Agrimi, Fiorella Menduni, Lia Mazzilli, Luciano Rutigliano, Franco Antuofermo, Andrea Tarantini, Franco De Benedittis, Sabino Tatoli, Gina Maldera, Marilena Martinelli, Maria Pia Mastromauro, Luigi Di Bisceglie, Pina Bindo, Mariella Iurilli, Giancinta Piccarreta, Stella Tarantini, Mariella Sassi, Aldo Manzi.