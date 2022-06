La bellissima Isabella Lapenna è la reginetta della tappa di Corato di Miss Italia

Tripudio di bellezza, nella serata di domenica, in Piazza Cesare Battisti a Corato grazie alla presenza delle bellissime aspiranti reginette di Miss Italia. Come ogni anno, grazie alla collaborazione tra la Carmen Martorana Eventi e dell’Asd Wellness Garden, Corato è stata la prima tappa barese del prestigioso concorso di bellezza ormai giunto alla sua 83esima edizione. Un concorso che, ancora oggi, grazie a Patrizia Mirigliani, continua a far sognare tantissime ragazze e ad essere per loro trampolino di lancio.

Delle 24 concorrenti in gara della tappa coratina, la giuria ha affidato l’ambita corona alla 21enne di Palo del Colle Isabella Lapenna, studentessa alla facoltà di Lingue e culture internazionali. La sua bellezza e la sua eleganza hanno conquistato la giuria, presieduta dalla giornalista Bianca Chiriatti.

Apprezzamenti anche per l’unica coratina in gara, Federica Ferrucci, la più giovane delle aspiranti miss che hanno calcato la passerella di Corato.

Madrina dell’evento è stata la bellissima Manila Nazzaro, che fu Miss Italia nel 1999. È lei l’ultima Miss Italia pugliese e per questo ha auspicato che il titolo di reginetta d’Italia torni nuovamente ad essere indossata da una miss della Puglia.

La serata è stata condotta da Christian Binetti e impreziosita da momenti di spettacolo con la portentosa voce del tenore Luigi Cutrone, di Tiziana Loconsole, la frizzante ballerina sosia nazionale di Raffaella Carrà a cui ha dedicato un tributo, e con l’attore comico Emanuele Tartanone con le sue esilaranti incursioni.