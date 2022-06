A Corato il raduno diocesano delle confraternite

Dopo due anni di pandemia riprende il raduno di tutte le confraternite dell’Arcidiocesi nella solennità del Beato Pier Giorgio Frassati, patrono delle Confraternite. L’appuntamento è fissato per lunedì 4 luglio alle 18,30 in piazza Cesare Battisti a Corato. A seguire si terrà la processione che muoverà dalla piazza e poi percorrerà via Santa Caterina, via Chiesa Matrice e via Duomo per arrivare alla Chiesa Matrice.

Lì S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, presiederà la solenne celebrazione eucaristica, durante la quale avrà luogo la consegna dell’attestato di benemerenza a tutti i confratelli che in questi ultimi tre anni hanno compiuto 50 anni d’iscrizione al proprio sodalizio. «L’invito a partecipare – afferma Giacomo Caio, responsabile dell’Ufficio diocesano Confraternite – è rivolto a tutta l’Arci/Confraternita nessuno escluso, uomini, donne, novizi, aspiranti, probanti nonché Padri Spirituali».