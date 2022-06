La Nuova Matteotti Corato campione regionale under 13

Grande soddisfazione in casa NMC per la doppia Impresa dei propri piccoli atleti, campioni regionali e imbattibilità mantenuta (18 vittorie consecutive). Una cavalcata travolgente iniziata il 2 dicembre e terminata, con una prestazione che ha rasentato per alcuni tratti la perfezione, mercoledì 22 giugno con la finale vittoriosa contro il Webbin Srl Manfredonia, 73-42 il punteggio finale.

«Bravi, bravi, bravi….è l’unico aggettivo che mi sento di rivolgere a tutti Voi per lo splendido spettacolo a cui ho avuto l’onore di assistere» afferma il gm Mimmo Gatta al termine della splendida vittoria. «Vedere dal primo all’ultimo secondo pressare, togliere il respiro agli avversari, aiutarsi l’un l’altro è motivo di orgoglio per tutto il movimento e sintomo di essere sulla strada giusta». Gli fa eco il presidente G. Balducci che ha evidenziato come «terminare imbattuti una intera stagione è sinonimo di lavoro, sacrificio e passione, elementi fondanti della filosofia NMC».

«Tutto ciò – aggiunge la società – è stato possibile grazie all’intero staff tecnico (F. D’Introno, R. Lerro e P. Rinaldi) che ha saputo trasmettere la giusta passione sportiva ad un gruppo di ragazzi accomunati dalla stessa passione. Questo risultato dimostra ancora una volta come il percorso avviato dalla NMC è “Vincente” e lo sarà sempre più in futuro. Un particolare ringraziamento va ai genitori per il sostegno morale, disponibilità e supporto garantito durante l’intera stagione; vedere poi tantissimi sostenitori sugli spalti (molti delle giovanili maschile e femminile NMC) per una finale giovanile è un ulteriore motivo di orgoglio per la NMC».