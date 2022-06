Mezzo secolo dopo il diploma, la rimpatriata degli studenti del 1972

I diplomati del 1972 I diplomati del 1972 I diplomati del 1972

Era l’estate del 1972 quando un gruppo di 19 studenti e studentesse si preparavano ad affrontare l’esame di maturità presso l’istituto tecnico Tannoia di Corato. Ora, a distanza di 50 anni da quei giorni, si sono voluti ritrovare per ricordare quei momenti che hanno lasciato un ricordo indelebile nelle loro menti.

«E’ stato bello ritrovarsi a distanza di tanti anni – racconta Salvatore Vernice, del gruppo degli ex maturandi – con molti di loro il rapporto non si è mai interrotto, anche se alcuni di noi, come il sottoscritto, non vivono a Corato. L’idea di festeggiare questo cinquantenario è stato subito accolto favorevolmente da tutti, anche se qualche defezione dell’ultimo momento, non ci ha permesso di essere tutti presenti».

L’appuntamento per tutti non poteva essere che davanti all’ingresso “blindato” della scuola. «Avremmo voluto rivedere le nostre aule, ma con l’esame di maturità in corso, non è stato possibile e ci hanno concesso solo di farci fare una foto sui gradini dell’ingresso». Prima del pranzo, pieno di racconti e aneddoti, l’ex scolaresca è stata accolta in contrada San Vittore, da don Riccardo Agresti che ha celebrato una messa in cui sono stati ricordati quattro ex compagni di scuola, deceduti negli anni scorsi, e tutti gli insegnanti da loro avuti in quel quinquennio, in particolar modo la professoressa Patrizia Anelli e il professor Cleto Berardi, due figure storiche dell’istituto tecnico Tannoia di Corato.

I nomi dei partecipanti: Lucia Arbore, Maria Luisa Bove, Mimma Caglia, Giovanna Colonna, Antonio De Marinis, Annamaria Di Geso, Umberto Losapio, Flora Mastrodonato, Flora Mazzilli, Sabino Mazzilli, Domenico Matarrese, Enzo Porro, Salvatore Sergio e Salvatore Vernice. L’ultimo pensiero, gli ex studenti del Tannoia, lo hanno rivolto proprio a quegli studenti che, come loro 50 anni prima, stavano svolgendo gli esami di maturità. «Auguriamo loro tutte le cose belle che la vita concederà ma, soprattutto, quello di potersi ritrovare fra 50 anni con la stessa amicizia che abbiamo mantenuto noi».