Se ne discute presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

giovedì, 30 giugno 2022 Dubai e Eau: opportunità di business per imprese e commercialisti

Il prossimo giovedì 30 giugno 2022 dalle ore 17,00 alle ore 19,00 presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani si terrà un importante convegno dal tema “Dubai e Eau – Opportunità di business per imprese e commercialisti”, aperto gratuitamente a imprenditori e commercialisti. “Diamo il benvenuto ai pionieri, agli innovatori e ai rivoluzionari” (Min. Economia e Turismo di DUBAI) è una frase che ben sintetizza uno dei motivi per cui bisogna conoscere Dubai dal punto di vista del business.

Infatti, il processo di internazionalizzazione è sempre più importante per le imprese che, anche nel caso delle PMI, sono alla ricerca costante di nuove e proficue opportunità di mercato.

E Dubai, insieme a tutti gli Emirati e all’intera area del Golfo Persico, può rappresentare un ottimo mercato di approdo o una base operativa per una espansione verso est.

Inoltre, gli accadimenti degli ultimi tre anni hanno determinato importanti cambiamenti sui mercati internazionali: opportunità, modalità di accesso e sviluppo, fattori di rischio sono da rivalutare.

Esiste, quindi, la necessità di “preparare” l’impresa alle nuove condizioni del mercato internazionale, poiché esso richiede nuove e più consistenti capacità organizzative e finanziarie, competenze specifiche e sistemi di relazioni affidabili.

Nella regione del Golfo, Dubai e gli Emirati Arabi Uniti meritano sicuramente un’attenzione particolare, per diverse ragioni:

– per la loro posizione strategica, rappresentano un mercato di sbocco per il nostro export in tutto il mondo arabo, crocevia delle relazioni commerciali con Asia e Africa e quindi una porta d’accesso anche ad altri mercati strategici;

– perché sono tra le economie più floride del Medio Oriente con un regime commerciale che è uno dei più liberali nel Golfo, con una conseguente forte capacità del paese di attrarre capitali esteri e un business climate molto favorevole;

– per la spinta propulsiva conseguente all’eco dell’Expo Dubai 2020;

– perché si tratta di una società multiculturale, pronta e disponibile a sviluppare business.

Queste considerazioni, unite alla convinzione di poter stimolare l’attenzione di imprese e professionisti del territorio per sfruttare le grandi potenzialità del mercato EAU, sono alla base dell’idea di organizzare un evento specifico per conoscere:

– potenzialità del mercato EAU per le imprese del territorio;

– settori ed i prodotti di maggior interesse;

– modalità di accesso, organizzazione e gestione di un business proficuo con quel mercato;

– eventuali agevolazioni per investimenti e sviluppo commerciale;

Ne parleranno :

Alberto Muciaccia, Presidente ODCEC TRANI, per i saluti istituzionali

Mauro Marzocchi, Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi, che tratterà delle opportunità e criticità per le imprese pugliesi;

Francesco Leone, Commercialista e Italian Certified Consultant di IICUAE, che illustrerà i principali strumenti giuridici per operare a Dubai e negli Eau.

Seguirà dibattito e aperitivo di networking .

E’ una opportunità unica, in particolare per gli imprenditori, per conoscere meglio un mercato potenziale di grande interesse. È possibile prenotarsi chiamando il numero 3484726017 per informazioni.