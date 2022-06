Brisighella sotto le stelle, ecco il programma della XXII edizione

Torna anche quest’anno l’appuntamento con Brisighella sotto le stelle, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco Quadratum che quest’anno celebra la sua 22esima edizione.

«Un programma ricco e pensato per tutte le età, com’è nel dna di questa rassegna culturale senza il quale non può iniziare l’estate nella nostra Città» affermano gli organizzatori. Il calendario è patrocinato dal Comune di Corato e rientra nel calendario “Sei la mia città”, oltre che da UNPLI Puglia e supportato da Granoro.

Apre la lista degli appuntamenti la presentazione del libro “Tutta colpa di Venere” di Leonardo Piccione – Neri Pozza Editore che si terrà Mercoledì 29 Giugno in Piazza Marconi alle ore 19.30 – in collaborazione con SPORE Soc. Coop.

Domenica 3 Luglio, invece, arriveremo sulla Murgia presso Masseria “Loiodice” a partire dalle ore 18.00 con “Tra intrecci e acquasala”, un passeggiata murgiana-degustazioni-tradizione e folklore – in collaborazione con l’Ass. “Ludovico Tedone” per “Komorebi 2022”

Evento su prenotazione tramite evento Eventbrite: www.eventbrite.it/e/biglietti-aspettando-il-komorebi-tra-intrecci-e-acquasala-372153409867

Non mancherà Brisighella Baby, quest’anno impreziosita dal Teatro delle Marionette con l’opera “Guerin Meschino” – in collaborazione con l’Associazione teatrale “Arca” che si terrà Venerdì 15 Luglio nel Chiostro Comunale alle ore 20.00.

Venerdì 22 Luglio in Piazza Marconi alle ore 20.00 sarà in scena lo spettacolo “Opera di Pulcinella” di e con Paolo Comentale

Per finire, la Pro Loco ha deciso di regalare alla comunità un momento di ricordo e sguardo alla storia del Meridione spesso sconosciuta in un’emozionante serata sul brigantaggio e le vicende popolari con “Storia d’amore e morte e de briante” – Spettacolo folcloristico a cura di Officina Creativa APS di Sepino che si terrà Giovedì 4 Agosto in Piazza Marconi alle ore 20.00.

I vari aggiornamenti saranno anche disponibili sulle pagine social della Pro Loco “Quadratum” e di Brisighella sotto le stelle.