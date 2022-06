Pasquale Dell’Accio, il poeta maestro dei bambini calabresi

A Soveria Simeri sono in tanti ad aver conosciuto Pasquale Dell’Accio, il maestro Pasquale che ha formato intere generazioni di studenti facendosi apprezzare per le sue doti di insegnante ma anche di poeta. Una figura letteralmente adottata dal paese in provincia di Catanzaro in cui ha esercitato la professione e lasciato traccia della sua spiccata vena poetica.

Per questo, domenica 26 giugno, la città di Soveria Simeri renderà omaggio al maestro Pasquale ospitando una iniziativa culturale alla quale prenderanno parte i familiari del poeta di origini coratine. Un omaggio commemorativo, andando alla scoperta e riscoperta della «cultura letteraria italiana oscillante tra cristianesimo e umanesimo laico».

Nel corso dell’appuntamento saranno declamati versi scelti della vasta produzione poetica dell’insegnante coratino.