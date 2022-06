Bono Vox per le strade del centro antico di Corato? Il tam tam corre sui social

Sono tanti coloro che giurano di aver incontrato per le strade del centro cittadino il frontman degli U2 Bono Vox. Nessuno però è riuscito a strappare una foto, una dedica, un saluto. Qualche scatto rubato per le vie del centro, tuttavia, lascia il dubbio che quell’uomo vestito con un abito nero e scortato da quattro persone che ha raggiunto la nostra città possa essere un sosia del famoso cantante che soltanto una settimana fa ha salutato la Puglia dopo una vacanza a Ostuni.

E invece è arrivata la conferma: la persona intravista per le strade di Corato nella tarda serata di ieri era proprio il cantante irlandese, come rivelano le fotografie pubblicate da BisceglieLive.it.

Bono ha visitato il centro storico, la Cattedrale e alcuni punti unici di Bisceglie. Ieri era a Bisceglie ed ha alloggiato in una delle più rinomate strutture ricettive della città, Casale San Nicola. Poi si sarebbe spostato a Corato, come si può notare dall’abbigliamento, lo stesso delle foto scattate a Bisceglie.

Intanto sui social si è generato il tam tam. La persona in questione, verosimilmente Bono Vox, ha cenato in un locale nel centro cittadino. Gli stessi gestori del ristorante non sono riusciti a capire se effettivamente la presenza fosse quella del frontman degli U2. «Era lui o non era lui?! Se lo stanno chiedendo tutti a Corato! Bhe, sapete che c’è? Ce lo stiamo chiedendo anche noi! Che fosse quello vero o il sosia, ha mangiato da noi e.. ci ha fatto anche i complimenti!» si legge sulla pagina Facebook del ristorante, con una foto “rubata” mentre l’ospite è sull’uscio. Effettivamente la somiglianza è impressionante.

Una vicenda che ha richiamato alla mente ciò che due settimane fa è accaduto a Bologna: in quella circostanza il sindaco Matteo Lepore pubblicò sui social una foto in posa con quello che lui credeva essere Bono Vox. In quel caso si trattava però di un sosia; il sindaco era stato tratto in inganno dalla fortissima somiglianza dei due.