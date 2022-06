Dal 28 al 30 giugno si svolgerà il laboratorio teatrale-sportivo-sociale “Capuleti Montecchi ZeroAZero” in piazza Abbazia, con restituzione finale alla cittadinanza

Corato Vico Torto Tarantini , 4 mostra mappa

giovedì, 30 giugno 2022 Hub.bazia con “Capuleti Montecchi ZeroAZero”, il derby d’amore più favoloso dell’estate 2022

Dopo un caldo mese di giugno, ricco di appuntamenti dedicati ai più piccoli nella nostra città, Hub.bazia conclude questo mese con il laboratorio teatrale-sportivo-sociale “Capuleti Montecchi ZeroAZero” di e con Roberto Corradino, a cura di APS Lavorare Stanca. Un laboratorio che si svolge in tre giorni, dal 28 al 30 giugno, mattina e pomeriggio, con esibizione finale il 30 giugno sera alle 20.30.

“Capuleti Montecchi ZeroAZero” di Roberto Corradino è la storia di guerra e amore di Romeo e Giulietta, in una partita di calcio immaginaria, la palla c’è ma non si vede. La palla sono tutti i nostri desideri, soprattutto quel desiderio enorme che è quello di non essere mai soli, di essere amati sempre. Capuleti e Montecchi invece sono la guerra, il mondo degli adulti. I versi di Shakespeare tritati come cori da stadio, i personaggi della storia sono i nostri attaccanti difensori portieri e guardalinee. Labbalia e Frallorenzo ad arbitrare questa partita dell’amore. Un’azione di piazza finale come si giocava una volta il calcio, per strada. Col desiderio di giocare non quello di vincere. Come nel gioco più antico e più bello del mondo, il teatro.

Ad accompagnare le attività ci saranno le percussioni dei ragazzi di Bembè Scuola di Arti Performative e Musicali di Ruvo di Puglia. Il laboratorio prevede la partecipazione minima di 40 piccoli partecipanti con età compresa tra i 6 e i 13 anni, oltre a coinvolgere anche adulti over 65 nella fase laboratoriale. Per saperne di più sabato 25 giugno alle 18.00 l’appuntamento è in piazza Abbazia per raccontare il progetto e reclutare i calciAttori insieme con l’autore e le associazioni di Hub.bazia.

Le iscrizioni sono aperte a questo link: https://linktr.ee/hub_bazia L’evento finale, il 30 giugno alle 20.30, è aperto a tutti.