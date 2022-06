Capitan Stella vestirà ancora la maglia del Basket Corato

L’Adriatica Industriale Basket Corato ha comunicato che il capitano Mauro Stella vestirà neroverde anche nella stagione 22/23 che vedrà la formazione coratina disputare il campionato di Serie B.

Nativo di Mesagne, ha indossato per la prima volta la canotta di Corato a 19 anni, affrontando un campionato di B2 di tutto rispetto. Seguono annate meravigliose per il play salentino classe ’84 vincendo ovunque. Nella stagione 20/21 Mauro si sposta a Nardò e, da autentico protagonista, porta i granata in A2. Poi il ritorno a Corato trascinando i suoi alla vittoria del campionato di C Gold, arricchendo il proprio palmarès.

«Il capitano, con la sua esperienza e la sua classe sopraffina sarà elemento imprescindibile per il processo di crescita dell’Adriatica Industriale. Coratino d’adozione ormai, Mauro sposa ancora una volta la causa neroverde, conseguenza del rapporto di profonda stima e affetto reciproco con società e tifosi. Non vediamo l’ora di vederti con quei colori addosso, per il decimo anno, a disegnare opere d’arte con la palla a spicchi!» si legge in una nota diffusa dalla società.