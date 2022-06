Madrina d’eccezione la pugliese Manila Nazzaro, Miss Italia 1999

Corato Piazza Cesare Battisti mostra mappa

domenica, 26 giugno 2022 A Corato la prossima Selezione Provinciale di Miss Italia Puglia

Grande attesa per la Selezione Provinciale di Miss Italia che si terrà il 26 giugno alle ore 20.30, in Piazza Cesare Battisti a Corato, per il gradito ritorno in Puglia come madrina della conduttrice televisiva e radiofonica nonché attrice teatrale Manila Nazzaro, la foggiana vincitrice del concorso nel 1999, molto amata come hanno dimostrato i consensi del pubblico del Grande Fratello Vip.

A presentare le Miss protagoniste della serata sarà Christian Binetti, apprezzato presentatore, tra le altre cose, del programma televisivo Palcoscenico Miss Italia Puglia in onda su Teleregione, che da sempre vicino a tematiche sociali porta sul palco un profondo monologo contro la violenza sulle donne.

Ad allietare la serata ci saranno la portentosa voce del tenore Luigi Cutrone, Tiziana Loconsole, la frizzante ballerina sosia nazionale di Raffaella Carrà a cui sarà dedicato un tributo, e dal Mudù l’attore comico Emanuele Tartanone con le sue esilaranti incursioni.

L’evento, è organizzato dalla esclusivista regionale Carmen Martorana Eventi in collaborazione con l’A.S.D. Wellness Gardness fitness & more che ha fortemente voluto portare il concorso più blasonato del mondo nella sua città.

Ad impreziosire la bellezza delle concorrenti, truccate da Bella Esthetic Concept, sarà il défilé dell’atelier Opere Sposi Corato con l’anteprima della Collezione Sposa 2023.