Auto in fiamme sulla provinciale 234, intervento dei vigili del fuoco

L'intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco del distaccamento di Corato sono dovuti intervenire, nella serata di oggi 21 giugno, per spegnere l’incendio che stava interessando un’automobile. I pompieri sono intervenuti nei pressi della strada provinciale 234, sulla via che conduce a Castel del Monte, poiché un’Alfa 164 stava andando a fuoco.

I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per sedare le fiamme; il veicolo, tuttavia, ha subito danni irreversibili. Sono in corso accertamenti sull’automobile per appurare l’eventuale provenienza furtiva. Indagano le forze dell’ordine.