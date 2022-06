A Torino è festa per San Cataldo. I coratini adottati dal Piemonte celebrano il patrono A Torino è festa per San Cataldo. I coratini adottati dal Piemonte celebrano il patrono A Torino è festa per San Cataldo. I coratini adottati dal Piemonte celebrano il patrono A Torino è festa per San Cataldo. I coratini adottati dal Piemonte celebrano il patrono A Torino è festa per San Cataldo. I coratini adottati dal Piemonte celebrano il patrono A Torino è festa per San Cataldo. I coratini adottati dal Piemonte celebrano il patrono

La devozione per il santo patrono supera le mura di Corato e arriva fino a Torino. È lì che, quest’anno come ogni anno, l’associazione “Quattro torri – Coratini in Piemonte” ha celebrato San Cataldo. Domenica 12 giugno si è quindi svolta la tradizionale processione lungo le vie del centro del capoluogo piemontese, accompagnata dal presidente dell’associazione, Domenico Fusaro e dalle autorità cittadine. Il corteo è poi approdato nella Chiesa di Santa Teresa – in cui è ospitata la statua del santo – dove è stata celebrata una messa solenne.

Un centinaio i partecipanti, tra i quali la presidente del consiglio comunale , Maria Grazia Grippo, in rappresentanza della Città di Torino, il vicepresidente del consiglio regionale del Piemonte Daniele Valle, e i consiglieri comunali Nadia Conticelli e Pietro Tuttolomondo.

La festa è stata anche l’occasione per ricordare Peppino De Palma – già presidente dell’associazione che unisce coratini e figli di coratini residenti a Torino – scomparso nell’aprile 2020.