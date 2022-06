L’Athlon Judo è ancora azzurra. Denise Casalino e Siria Perrone in nazionale

Siria Perrone

Continua a tingersi d’azzurro l’Athlon Judo di Corato di Louis Bucci. Ormai sono anni che il Maestro coratino riesce a portare i suoi ragazzi e le sue ragazze nel giro della Nazionale, segno del buon lavoro svolto nell’ultimo decennio e di una generazione d’oro che ha saputo regalare grandi soddisfazioni allo sport coratino.

Esordio con la Nazionale per Denise Casalino, 13 anni, convocata agli Europei di Zagabria, in Croazia, per la categoria esordienti 39 kg. La giovanissima lottatrice aveva vinto i campionati italiani ad aprile, meritandosi così la chiamata dei ct Mauro Maurizio Piroddu e Giuseppe Sicari ed è anche tra le più piccole della spedizione che partirà il 15 luglio alla volta della capitale croata. La kermesse internazionale durerà dal 16 al 19 luglio.

Denise segue il percorso già intrapreso dalle altre ragazze della Athlon. Tra queste c’è sicuramente Siria Perrone, prima volta in azzurro nel 2018 a Gyor, in Ungheria. Siria, classe 2003, è stata convocata per il raduno collegiale under 20 che si terrà ad Ostia da domani al 2 luglio. L’obiettivo sono i campionati europei under 20 che si terranno sempre a Lido di Ostia. Con lei altre dieci atlete provenienti da tutta Italia.

