giovedì, 23 giugno 2022 Jonathan Bazzi a Corato per l’unico appuntamento in Puglia

Febbre, folgorante esordio di Jonathan Bazzi, è un romanzo di culto. Uscito con Fandango nel 2019, è stato finalista al premio Strega 2020 e ha ricevuto vari riconoscimenti: è stato Libro dell’Anno di Fahrenheit-Radio3, ha vinto il Bagutta Opera Prima, il Premio Sila, il Premio Kihlgren e il Premio POP.

Nato a Milano nel 1985, collabora con quotidiani e settimanali, tra cui “Domani” e “Sette” del “Corriere della Sera” e sarà a Corato, nella sua unica data in Puglia, Giovedi 23 per presentare il suo nuovo romanzo “Corpi minori” edito da Mondadori e già presente in tutte le classifiche di vendita.

L’autore apre la 15^ edizione della rassegna “Libri in scena” della Libreria Sonicart B-Side quest’anno in collaborazione con l’associazione APS “Il sorriso di Antonio” e con il Patrocinio del Comune di Corato. L’evento si svolgerà presso la sede della libreria in Corso Mazzini 8 a Corato con ingresso libero. Per tutte le informazioni ed il programma completo della manifestazione si può contattare direttamente la libreria.