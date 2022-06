Il 28 giugno si torna in consiglio comunale: in agenda il bilancio di previsione

Martedì 28 giugno alle 16 – ed occorrendo in seconda convocazione sabato 2 luglio alle 9 – si torna in consiglio comunale. La seduta sarà trasmessa anche via streaming. Nove i punti all’ordine del giorno:

1. Art. 96 del D. Lgs. n. 267/2000 – Individuazione Organismi Collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Amministrazione.

2. Modifica ed integrazione della delibera di Consiglio Comunale n. 34/2022 del 04.05.2022.

3. Modifica Art. 3 dello Statuto della Società Agenzia per l’Occupazione e lo Sviluppo dell’Area Nord Barese Ofantina Soc. Cons. a r.l.

4. Elezione dei Consiglieri Comunali, quali componenti della Commissione Toponomastica.

5. D. Lgs. n. 50/2016 – Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 ed Elenco Annuale 2022.

6. Approvazione del Programma per l’Affidamento di Incarichi di Collaborazione per il periodo 2022-2024 (Art. 3, C. 55, L. 24 dicembre 2007, n. 244).

7. Nota di aggiornamento del D.U.P. 2022-2024. Discussione e conseguente Deliberazione (Art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000).

8. Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 (Art. 151, D. Lgs. n. 267/2000 e Art. 10 D. Lgs. n. 118/2011).

9. Rendiconto di Gestione 2021 approvato con delibera di C.C. n. 44 del 31.05.2022, i.e. ai sensi di legge. Rettifica composizione del Risultato di Amministrazione 2021 e relativi allegati. Applicazione al Bilancio di Previsione 2022/2024.