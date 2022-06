Grande azienda del settore alimentare cerca un Key-account

Grande azienda del settore alimentare è alla ricerca di un Key-account da inserire nel proprio organico. È possibile inviare il proprio curriculum cliccando qui.

Il profilo ricercato deve possedere i seguenti requisiti necessari: età: 30-40 anni; residenza in Puglia (possibilmente nel Nord-barese); esperienza di lavoro nelle vendite nel settore alimentare (per merceologie similari, es. taralli, molini, biscotti e sim. – esclusi invece i salumi) e relativi canali; attitudini ai requisiti del lavoro specifico (abilità dialettica e persuasiva, capacità nei rapporti con la clientela qualificata, capacità organizzative, di affiancamento alla rete vendita, ampia mobilità nel territorio nazionale, conoscenze informatiche, e simili). Titolo preferenziale: laurea in economia ed equipollenti.