Incendio in un casolare abbandonato in via Santa Lucia

Fiamme all’interno di un casale abbandonato sulla provinciale 30, comunemente nota come via Santa Lucia. Alcuni passanti, notate le fiamme, hanno allertato il 115. Intervenuti sul posto, i vigili del fuoco del distaccamento di Corato hanno dovuto lavorare circa un’ora per domare l’incendio. A prendere fuoco le porte di alcuni depositi adiacenti il casolare, del fieno e tre grandi palme. Da accertare le cause dell’incendio ma non si esclude l’appiccamento volontario da parte di ignoti.

Argomenti