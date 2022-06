Bloccata la banda dei pannelli fotovoltaici, malvivente si ferisce durante il tentativo di furto

Continuano gli assalti ai campi fotovoltaici nel tentativo di saccheggiare i pannelli solari per ricavarne rame. Sono decine da inizio anno i tentativi di furto registrati nei campi nella zona a cavallo tra la provincia di Bari e la BAT. L’ultimo, ieri sera, nel cuore della murgia coratina.

Intorno alle 21 la sala operativa della Vigilanza Giurata ha rilevato l’intrusione all’interno di un campo fotovoltaico di tre individui. Immediatamente è scattata la segnalazione ai carabinieri che sono arrivati con grande tempestività, insieme ai vigilanti, nei pressi del campo, che si estende lungo una zona molto ampia. I militari e i vigilanti, nel corso della perlustrazione, sono riusciti ad individuare uno dei malviventi che aveva tentato la fuga nascondendosi su un albero. L’uomo, che si era ferito alle braccia forse durante il tentativo di furto, è stato bloccato e portato in caserma, dove è stato soccorso da una ambulanza. I due complici, invece, sono riusciti a dileguarsi, non prima però di essere riusciti a innescare un incendio all’automobile, una Fiat Panda, a bordo della quale erano giunti sul luogo del tentativo di furto. Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme che hanno avvolto il veicolo. L’obiettivo dei banditi era probabilmente quello di cancellare qualsiasi traccia potesse ricondurre a loro.

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Stazione di Corato per risalire all’identità dei complici.