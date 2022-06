Via Andria al buio, De Benedittis: «Inaccettabile, da domani voglio vedere gli operai al lavoro»

Chi vive nella zona di via Andria da alcuni giorni sta vivendo un disagio importante legato al non funzionamento della pubblica illuminazione. Per rientrare a casa, in molti, si fanno luce con la lampada del telefono cellulare pur di non inciampare nelle innumerevoli insidie di una strada che necessita di urgente manutenzione. Via Andria è una strada che da molto tempo non è interessata da manutenzioni. Marciapiedi sconnessi, verde del tutto abbandonato e ora ci si mette anche l’illuminazione a rendere ancor più difficoltosa la vita per chi abita da quelle zone.

Questa mattina il sindaco, l’assessore ai lavori pubblici, il dirigente ai lavori pubblici e il manutentore dell’impianto di pubblica illuminazione hanno fatto un sopralluogo nella zona per comprendere quale sia il reale motivo per il quale la strada rimane al buio. La risposta è arrivata dalla cabina elettrica: quando il manutentore ha provato ad attivare l’impianto è scattato il salvavita. «C’è sicuramente un cortocircuito che manda in protezione l’impianto» ha spiegato il sig. Sgaramella. Dove? Impossibile saperlo. «I pozzetti dei singoli pali sono cementati. Per sapere dove c’è la rottura bisognerà scavare» ha riferito il sindaco.

Correre ai ripari non ha più senso. «Occorre pensare ad un nuovo impianto di illuminazione pubblica. Quello che è attualmente esistente non è più utilizzabile e da domani voglio vedere gli operai al lavoro. Non è accettabile una tale situazione di abbandono» ha detto il sindaco.

Il preventivo di spesa per affrontare la sostituzione dell’impianto è di circa 60mila euro. «Sono cifre che abbiamo e che impiegheremo. Ma al di là del denaro è una situazione che va risolta e comunque vanno sistemate alcune criticità, come la disposizione dei pali dell’illuminazione sul marciapiedi, che rappresentano delle barriere architettoniche e non consentono il passaggio di passeggini o di disabili in carrozzina» ha fatto sapere il primo cittadino.

Cosa ha provocato un tale deterioramento dell’illuminazione? Il tecnico Sgaramella non ha dubbi: «Il tempo, gli scavi che sono stati effettuati per altre attività hanno scorticato i servizi sino a renderli inservibili».

L’obiettivo è quello di effettuare lavori anche in altre parti della città con criticità simili. Ora però si parte con via Andria. «Garantiremo l’illuminazione, nei giorni interessati dai lavori, attraverso delle soluzioni provvisorie così che i cittadini non debbano più camminare con l’ausilio delle lampadine dei cellulari» ha assicurato De Benedittis