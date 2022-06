Ritorna il Summer Camp del Buena Vista

Ritorna il fortunato appuntamento estivo del Buena Vista, il Summer Camp. Dal 13 giugno al 5 agosto, nella bella cornice di Villa Bianca a Corato, si terrà un ricco programma di attività interamente dedicato ai bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. Un qualificato staff allieterà i piccoli ospiti con animazione, ballo, attività sportive, letture e numerosi laboratori di cucina, manuali e artistici. Inoltre, vi saranno feste a tema che, di volta in volta, coinvolgeranno tutti con momenti indimenticabili. È possibile prenotare le singole settimane o periodi più lunghi, scegliendo tra il pacchetto part-time o quello full-time, che comprende anche il pranzo preparato dallo chef Stefano Torelli. Una grande occasione per riprendere la vita in allegria e totale sicurezza. I piccoli ospiti del Summer camp saranno seguiti con attenzione e professionalità, condotti per mano verso un'estate di puro divertimento, socialità e creatività. Il Buena Vista vi aspetta per dare il via alle vostre vacanze.