A Corato i commercialisti discutono della programmazione 2021 – 2027 della Regione Puglia

Un incontro per discutere sulla “Programmazione 2021 – 2027” e sulle “risorse per lo sviluppo della Regione Puglia”, quello che si svolgerà questo pomeriggio, a partire dalle ore 17.30, nella sala convegni dell’Executive Center, sulla provinciale 231.

L’incontro, organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Trani, in collaborazione con l’Unione dei Giovani dottori commercialisti e degli esperti contabili, l’Associazione degli imprenditori coratini, Fondazione ODeC di Trani e Puglia Sviluppo, vedrà la presenza di autorevoli relatori.

«Come è noto – si legge nella presentazione dell’iniziativa – la finanza agevolata per le PMI serve a creare le condizioni affinché le imprese possano consolidarsi ed espandersi attraverso il rilancio degli investimenti, una più forte proiezione internazionale e un maggiore accesso ai fattori di produzione e/o alle opportunità connesse all’innovazione tecnologica ed organizzativa».

«La pandemia da Covid 19 e gli eventi bellici in Ucraina, continueranno a far pesare i loro effetti sull’economia internazionale e, quindi, anche sulle possibilità di ripresa e sviluppo delle nostre PMI. Per questa ragione, quindi, appare quanto mai importante per le imprese poter fare riferimento ad un quadro di aiuti e di agevolazioni, mai così ampio e cospicuo. Tuttavia, per accedere a queste risorse, che possono essere decisive per lo sviluppo delle nostre PMI, è necessario conoscerne finalità e modalità di accesso, e sviluppare un’adeguata capacità progettuale» continuano gli organizzatori.

«Ecco, quindi, che il Dottore Commercialista, opportunamente informato e formato, può svolgere un importante ruolo di guida e di facilitatore per orientare le imprese nell’approccio alle agevolazioni e, nello stesso tempo, ampliare l’offerta di servizi del proprio studio».

L’evento, organizzato insieme all’UGDCEC di Trani e all’AIC – Associazione Imprenditori Coratini, e con il prezioso contributo tecnico di Puglia Sviluppo, ha avuto il patrocinio della Regione Puglia.

Gli obiettivi formativi dell’evento sono i seguenti:

• Conoscere e/o approfondire le informazioni inerenti lo scenario di riferimento della programmazione 21-27 e gli obiettivi di sviluppo della Regione Puglia

• Conoscere le modalità operative dell’organizzazione regionale, in modo da ottimizzare l’interazione con imprese e professionisti

• Conoscere la programmazione operativa della Regione Puglia riguardo alle misure agevolate, in termini di calendario, tipologia di interventi e realtà di beneficiari, modalità di accesso.

PROGRAMMA DEI LAVORI

Ore 17.30 – Apertura dei lavori a cura di Giuseppe Di Liddo– Direttore della Formazione della Fondazione ODCEC Trani

Saluti di Alberto Muciaccia – Presidente ODCEC Trani; Fabio Romano – Presidente UGDCEC Trani; Franco Squeo – Presidente AIC – Associazione Imprenditori Coratini

17:45

Interventi

Moderatore: Claudio Cantatore – Dottore Commercialista ODCEC TRANI – Vice Presidente UGDCEC TRANI

“Strategie di sviluppo economico per imprese e territori”

Ing. Alessandro Delli Noci Assessore Regione Puglia – Sviluppo economico – Competitività – Attività economiche e consumatori – Politiche inter.li e commercio estero – Energia – Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo – Ricerca industriale e innovazione – Politiche giovanili

Organizzazione e modelli operativi a supporto delle strategie di sviluppo della Regione

Avvocato Gianna Elisa Berlingerio – Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico – Regione Puglia

Programmazione 2021 – 2027: opportunità per imprese e commercialisti

Dottor Antonio De Vito – Direttore Generale Pugliasviluppo SPA

19:00 Domande dei partecipanti

19:15 Chiusura dei lavori a cura di Alberto Muciaccia – Presidente ODCEC TRANI, Fabio Romano – Presidente UGDCEC TRANI Franco Squeo – Presidente AIC – Associazione Imprenditori Coratini

Per partecipare al webinar non è necessaria l’iscrizione. In sala è raccomandato l’uso della mascherina. La partecipazione è gratuita

La partecipazione all’evento è valida ai fini della Formazione Professionale Continua con l’acquisizione di 1 credito formativo per ogni ora di effettiva presenza, fino al raggiungimento di n.ro 2 ore. Sarà necessario registrare la presenza in ingresso ed in uscita.