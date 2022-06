Il festival dedicato allo Yoga e alle arti

Corato Via Giordani mostra mappa

sabato, 18 giugno 2022 A Corato arriva lo Yogarts Festival

Una commistione di elementi di arte, yoga e natura, per connettersi con gli altri mentre si fa spazio al proprio benessere, presso il Parco Comunale di Corato, sabato 18 giugno dalle 8 del mattino sino alle 21.30 della sera.

Antonella Cannone e Federica Buonsante, la prima un tecnico sportivo con altre 20 anni di esperienza, la seconda ricercatrice e designer di esperienze. In comune hanno la passione per lo yoga, l’arte, la spiritualità. Perciò in occasione della Giornata internazionale dello yoga, hanno dato vita in pochissimo tempo ad un programma unico nel suo genere: sessioni di yoga e meditazione, laboratori di arti espressive per adulti e bambini, una conferenza e un salotto filosofico, massaggi e bagni sonori, mostre itineranti, picnic silenziosi, stand di pittura e illustrazione, artigianato locale, canti e musica dal vivo con maestri provenienti da Italia, Francia, Brasile.

QUI la presentazione dell’iniziativa

Il logo è un’opera pittorica d’artista, realizzata da e in memoria di Nicolas Vangi.

È possibile visionare il programma completo delle attività cliccando QUI