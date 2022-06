Il successo Oltre 72 km in 8 ore: Rosa Cordini vince la ultramaratona di Chieti L'atleta coratina, iscritta alla società atletica terza regione aerea Bari, ha vinto domenica scorsa la prima edizione della 8 ore Città di Teate Rosa Cordini vince la ultramaratona di Chieti

C’erano caldo, umidità e un dislivello “spaccagambe”. Ostacoli che però non hanno impedito a Rosa Cordini di imporsi in una gara davvero molto dura. L’atleta coratina, iscritta alla società atletica terza regione aerea Bari, ha vinto domenica scorsa la prima edizione della 8 ore Città di Teate, a Chieti. Si tratta di una ultramaratona inserita nel circuito challenge otto ore nazionale, una serie di dieci gare che si svolgono in varie parti d’Italia. Sessanta gli iscritti, provenienti da varie regioni.

Nelle 8 ore di gara, Rosa Cordini – insegnante in una scuola materna e mamma di tre figlie, da diversi anni nel mondo della corsa e con diversi podi già conquistati nelle ultra anche di 100 chilometri – ha percorso ben 72.6 chilometri, arrivando prima assoluta tra le donne e quinta nella classifica generale.

Soddisfatta Rosa Cordini che commenta: «Ringrazio il mio coach, Giuseppe Mangione, campione di ultramaratona, tutti gli amici che hanno tifato per me e in particolare chi ha cercato di dare visibilità alle mie prestazioni sportive».