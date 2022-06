Venerdì 10 giugno alle 18.30 nel cortile della sede U.T.E. in via Giappone, 40

venerdì, 10 giugno 2022 L’Ute conclude il suo anno accademico. Lauree ad honorem per Aurora e Franco Vangi

L’Università della Terza Età “Edith Stein” conclude il suo anno accademico 2021/2022 riprendendo la sua tradizionale “Festa del Diploma” e celebrando un anno pieno di voglia di condividere e incontrarsi, nonostante le difficoltà ed i protocolli. L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Corato e FederUni, è per oggi alle 18.30 nel cortile della sede U.T.E. in via Giappone, 40.

Il programma

Saluti istituzionali: Corrado Nicola De Benedittis – Sindaco del Comune di Corato; Felice Addario – Assessore alla Città Solidale e alle Politiche Sociali con delega alla terza età; Marisa Parato – Presidente Movimento “Vivere In”; Natascia Berardi – Presidente UTE “Edith Stein”

Il M° Gennaro Sibilano dirigerà il coro con gli inni istituzionali ed allieterà l’evento con i suoi interventi. Durante la serata verrà esposto il racconto dell’Anno Accademico e verranno consegnati i diplomi ai corsisti. Per l’occasione l’U.T.E. ha deciso di onorare la grande vita culturale di due coratini di eccellenza consegnando ben due Lauree ad Honorem, nello specifico ai Proff. Aurora e Franco Vangi.