sabato, 11 giugno 2022 La percezione della giustizia vista dal giovane magistrato coratino Flavio Mastrototaro

Si intitola “La percezione della giustizia vista da un osservatorio non comune: la Magistratura” l’incontro che il Rotary Club di Corato ha organizzato per domani, alle ore 19,00, presso la sede dell’associazione in Larghetto San Benedetto 5, al quale parteciperà il dottor Flavio Mastrototaro, giovane magistrato di Corato.

Sono tanti gli argomenti che si possono affrontare in merito al concetto di legalità, tutti molto importanti poiché influenzano da vicino la vità di una comunità.

I magistrati vivono le questioni legate alla giustizia in maniera sicuramente diversa dal cittadino: in questo incontro il dott. Flavio Mastrodonato, giovane coratino già Procuratore presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano ed attualmente Magistrato Ordinario in Tirocinio (MOT) presso il Tribunale di Milano, racconterà la percezione della giustizia dal suo particolare punto di vista.

La cittadinanza è invitata.