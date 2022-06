Arredamento british: boom di vendite online per le poltrone Chesterfield artigianali

La tendenza ad acquistare online complementi d’arredo e mobili non accenna a diminuire. Questa nuova modalità di shopping, infatti, incontra sempre più il favore degli utenti, i quali ne apprezzano la comodità e la rapidità nella spedizione.

In particolare, è interessante notare come tra gli articoli più richiesti vi siano le poltrone artigianali, perfette per aggiungere in qualsiasi ambiente una nota di raffinatezza e un alto livello di comfort.

In questo ambito, un vero e proprio must have è rappresentato dalle poltrone Chesterfield, da sempre emblema di stile ed eleganza, con cui è possibile valorizzare al meglio qualsiasi tipo di ambiente.

Naturalmente, il boom di richieste per queste creazioni viene registrato soprattutto da e-commerce specializzati nella produzione di complementi d’arredo artigianali. Ne costituisce un esempio vamadivani.it, portale della storica VAMA Divani, azienda a conduzione familiare che dal 1972 realizza imbottiti di altissima fattura.

Nel dettaglio, le poltrone Chesterfield di qualità artigianale proposte da VAMA Divani possono essere personalizzate in ogni dettaglio, a partire dalle misure, dal colore e dalla forma. In questo modo è possibile disporre di una creazione in grado di inserirsi perfettamente nell’ambiente, valorizzandolo al meglio.

Perché scegliere una poltrona Chesterfield artigianale

Le poltrone Chesterfield sono un complemento d’arredo elegante e versatile, in grado di donare all’ambiente un’atmosfera esclusiva e ricca di fascino. Si dice che questa lavorazione artigianale sia nata nell’Inghilterra del 1700 e che sia divenuta fin da subito di tendenza tra i nobili dell’epoca.

Non ha mai smesso di essere di moda, attraversando indenne i numerosi cambiamenti che si sono susseguiti nell’interior design nel corso dei decenni: perfetto nei soggiorni in stile classico, negli ultimi tempi il Chesterfield ha riscosso un grande successo anche fra chi è alla ricerca di una poltrona che si adatti a un ambiente moderno di ispirazione industriale.

Scegliere una poltrona Chesterfield artigianale significa poter contare su una realizzazione dall’altissimo standard qualitativo. VAMA, ad esempio, per le sue creazioni utilizza solo i pellami più pregiati al mondo, i quali vengono trattati sapientemente per donare alla poltrona quelle caratteristiche di robustezza, resistenza ma, allo stesso tempo, di comodità, che la rendono così speciale. La struttura è in legno massello di abete, mentre la pelle subisce la classica lavorazione capitonné chiusa da bottoncini.

Perché comprare una poltrona Chesterfield online

Acquistare una poltrona Chesterfield online permette di beneficiare di diversi vantaggi, a partire dalla grande varietà di proposte a disposizione da poter valutare in fase di scelta.

Sul sito di VAMA, ad esempio, sono disponibili numerosi modelli, fra cui i grandi classici di dimensioni importanti, ideali per ambienti di grande respiro, e quelli più contenuti.

La poltrona Chesterina, ad esempio, rispecchia in tutto e per tutto la classica Chesterfield, con l’unica differenza che è stata ideata in una misura più piccola, in modo da potersi adattare a soggiorni, camere da letto o uffici che presentano dimensioni ridotte.

Sul sito di VAMA Divani è possibile decidere di acquistare poltrone in pronta consegna, che si caratterizzano per il rapporto qualità-prezzo conveniente, così come richiedere la realizzazione di modelli personalizzati. In questo caso basterà mandare un’e-mail al servizio clienti in cui dovranno essere specificate tutte le richieste.

Per i modelli in pronta consegna basterà inserire l’articolo scelto nel carrello, procedere a selezionare il metodo di pagamento che si intende utilizzare e infine decidere l’opzione di spedizione di ci si vuole servire. VAMA Divani, inoltre, proprio per agevolare il processo di scelta e venire incontro alle esigenze del cliente, offre anche la possibilità di spedire via corriere dei campioni di rivestimento.