Comprare casa a Bari: quali sono le zone migliori?

La Puglia è una terra meravigliosa e Bari è una città che, senza dubbio, racconta al meglio questa bellezza. Non è un caso che siano tante le persone intenzionate a cercare casa in questo centro urbano. Quali sono i consigli da seguire? Quali le zone migliori? Scopriamo assieme la risposta nelle prossime righe di questo articolo.

I prezzi

Bari, come in generale tutti i capoluoghi italiani, è una città interessata da una forte ripresa dopo la crisi del Covid. Con un ritmo di crescita dei prezzi leggermente inferiore rispetto a quello delle città del Nord, si contraddistingue per una quotazione media al metro quadro pari a 1.857 euro. Il massimo che si può apprezzare in città è vicino ai 2.200 euro/metro quadro. Il minimo, invece, si aggira attorno ai 1.500 euro.

Detto questo, possiamo entrare nel vivo delle zone che vale la pena prendere in considerazione nel momento in cui si punta a un investimento immobiliare.

Bari: le zone migliori dove comprare casa

Città di mare considerata tra le più belle del Sud Italia, Bari è caratterizzata da diverse zone degne di attenzione quando si parla di acquisto della casa. Ecco qualche informazione in merito.

San Nicola

L’area di San Nicola, meglio conosciuta come Bari Vecchia, è uno dei simboli della città pugliese. Nota per i suoi stretti vicoli e per la presenza di luoghi di forte interesse storico e culturale come la Cattedrale di San Sabino e il Fortino di Sant’Antonio, incanta con le sue suggestive piazze dove ci si può sedere a gustare qualcosa di tipico in una trattoria.

Nel momento in cui si decide di acquistare casa in questa zona, bisogna mettersi nell’ottica di una quotazione media di 2.800 euro al metro quadro. Un altro aspetto da tenere in considerazione riguarda la natura pedonale della zona, motivo per cui può essere difficoltoso utilizzare l’auto. Alla luce di ciò, è bene valutare la situazione anche in virtù della distanza rispetto al proprio luogo di lavoro.

Quartiere murattiano

Poco lontano dal mare è possibile trovare un’altra zona famosa di Bari, ossia il quartiere murattiano. Quando lo si chiama in causa, è necessario ricordare la vicinanza rispetto all’università, peculiarità che rende l’area interessante dal punto di vista degli investimenti finalizzati alle locazioni per gli studenti. In quest’area della città è altresì possibile trovare diverse arterie interessanti per quanto riguarda lo shopping. La quotazione media al metro quadro è di 2.500 euro.

Santo Spirito

Se si ha intenzione di risparmiare un po’ e di uscire dalla calca della città, una delle scelte migliori è senza dubbio Santo Spirito. Questo quartiere, che dal punto di vista dell’atmosfera viene quasi considerato come una cittadina a sé, si trova nella parte nord della città. Questa opzione rappresenta la scelta ideale per chi vuole vivere a due passi dal mare o per chi ha intenzione di fare un acquisto a scopo di investimento. Dal punto di vista delle quotazioni si ha la possibilità, come già detto, di apprezzare un notevole risparmio. Parliamo infatti di una media di 1.800 euro al metro quadro.

Consigli per cercare casa a Bari

Se si procede con metodo e buon senso, comprare casa a Bari è tutto tranne che complesso. Un aspetto a cui è bene fare attenzione prima di soffermarsi su qualsiasi altra cosa è la selezione degli annunci. Grazie a portali come ImmobiliOvunque, è possibile trovare case vendita Bari passando in rassegna annunci immobiliari redatti esclusivamente da agenzie. La professionalità dietro ai contenuti è garanzia di una qualità impensabile con gli annunci scritti da privati. Concludiamo ricordando l’importanza di darsi il giusto tempo. A prescindere che si tratti di un investimento finalizzato all’affitto piuttosto che della ricerca di un tetto per la propria famiglia, una compravendita immobiliare non dovrebbe mai e poi mai essere fatta di pancia.