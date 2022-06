Il fatto Albero pericolante in via Carellario, intervengono i vigili del fuoco Ieri sera ad allertare i i pompieri del distaccamento di Corato sono stati i residenti della zona Albero pericolante in via Carellario, intervengono i vigili del fuoco

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza un grande albero in via Carellario da Napoli. Ieri sera ad allertare i i pompieri del distaccamento di Corato sono stati i residenti della zona dopo che un ramo è caduto su un’auto in sosta, fortunatamente senza causare danni. I vigili del fuoco hanno rimosso il ramo e transennato la zona a ridosso dell’albero. Resta, però, il malcontento dei residenti che chiedono da tempo la rimozione del fusto a causa della sua pericolosità.