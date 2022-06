La solita inciviltà: pneumatici, eternit e rifiuti vari scaricati in via San Vittore

Pneumatici usati, manufatti in eternit (cemento-amianto) e rifiuti vari illecitamente scaricati ai bordi della strada rurale via San Vittore nel territorio di Corato. Li hanno rinvenuti nei giorni scorsi, circa 600 metri dopo l’indicazione per “Contrada Posta Canale”, i volontari della sezione provinciale di Trani dell’Anta (Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente, riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente) durante un servizio di monitoraggio ambientale.

«Poiché gli pneumatici potrebbero essere oggetto di incendio da parte di ignoti, come spesso si verifica in altri territori periferici e rurali – spiega il responsabile provinciale Anta, Nunzio Di Lauro – oltre al degrado igienico ambientale rappresentato dalla presenza di tali rifiuti a ridosso di una strada comunale soggetta a passaggio di automezzi e presenza di abitazioni rurali in zona, la sezione provinciale Anta ha inviato una segnalazione a mezzo pec indirizzata al sindaco del Comune di Corato, al dirigente Lavori Pubblici-Ambiente-Agricoltura e al dirigente Comando Polizia Municipale di Corato, quali pubblici soggetti direttamente interessati e competenti, chiedendo la rimozione dei rifiuti e la bonifica dell’area con particolare attenzione per i pericolosi manufatti in eternit».