Fondazione della Benemerita, premiato il carabiniere coratino Alfredo Bellanza

Lunedì scorso in piazza Duomo a Trani, ha avuto luogo – per la prima volta nella BAT – la tradizionale cerimonia commemorativa per la ricorrenza dell’annuario della fondazione della Benemerita che quest’anno festeggia 208 anni di storia. Nel corso della cerimonia sono stati consegnati riconoscimenti a 11 militari distintisi in delicate operazioni di servizio. La cerimonia è stata accompagnata musicalmente dalla Banda “Associazione Nazionale Carabinieri Puglia – La Benemerita” che, terminato l’evento, ha tenuto un concerto aperto a tutta la cittadinanza.

Tra i militari premiati anche il comandante della Stazione dei Carabinieri di Minervino Murge, il coratino Alfredo Bellanza, con la seguente motivazione: «Operante in territorio particolarmente impegnato sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, evidenziando non comuni doti professionali, spiccato acume investigativo e incondizionata dedizione al servizio, conduceva costante e incisiva attività di contrasto a diffuse forme di criminalità predatoria presenti nel territorio di competenza conseguendo risultati complessivi di rilievo. Chiaro esempio di sottufficiale in possesso di competenza professionale e di radicata motivazione che ha contribuito a consolidare la positiva immagine dei Carabinieri tra la cittadinanza». Il riconoscimento è stato consegnato dal sindaco di Minervino, Maria Laura Mancini.